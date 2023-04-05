AK Parti'nin milletvekili aday listesi sızdı iddiası! Türkiye güzeli de listede Türkeş'in oğlu 1. sıradan aday

AK Parti'nin milletvekili aday listesinin sızdığı iddia edidi. Hangi bakan hangi şehirden aday gösterildi? AK Parti listelerine giren tescilli Türkiye güzeli kim?.. Alparslan Türkeş'in oğlu aday listesinde birinci sıraya yerleşti. Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Savcı Sayan, İzmir'den 6. sıraya konuldu.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine doğru ilerlerken partilerin milletvekili aday listeleri de netleşmeye başladı. Kulislere sızan AK Parti’nin listesinde dikkati çeken isimler yer aldı. Oda TV’nin haberine göre, AK Parti listesinde bir Türkiye Güzeli, Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş gibi isimler de yer aldı. Bakanlar illerde listenin ilk sırasına konuydu. İşte Odatv'nin haberinden ayrıntılar...

Hangi Bakan hangi ilden aday gösterildi?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Trabzon 1. Sıradan aday gösterildi.

Faruk Çelik bu kez Artvin'den aday

Eski Bakan Faruk Çelik Artvin 1. sıradan aday gösterildi. Çelik daha önce Bursa ve Şanlıurfa milletvekili olarak Meclis'e girmişti. Nereden aday olacağı merak edilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da memleketi Kayseri’den 1. sırada aday gösterileceği öğrenildi.

Savcı Sayan İzmir 6. sıradan listede...

Ağrı Belediye Başkanlığını milletvekilliği için bırakan Savcı Sayan da Ağrı yerine İzmir’den 6. sıradan aday gösterildi. Ayrıca Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından görevinden alınan Mustafa Aksu da Kayseri, 2. sıradan aday gösterildi.

Tuğrul Türkeş liste başı oldu

Kritik seçim bölgelerinden Ankara 1. Bölgede de dikkat çeken isimler aday listesine yazıldı. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş 1. sıraya yazılırken, sırasıyla listede, Fatih Şahin, Mücahit Arslan, Zehra Nur Yılmaz yer aldı. Refah Partili Hasan Hüseyin Ceylan’ın damadı Fetan Baykoç ise Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı oldu.

İmamoğlu'nun eleştirdiği 'damat' da aday

Üç gün içinde 11 milyon dolara KİPTAŞ’tan aldığı araziyi tekrar KİPTAŞ’a 47 milyon dolara satarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kim bu uyanık” dediği Adem Atmaca’nın damadı Emre Ete de Van 3. sıradan aday gösterildi.

Tescilli Türkiye güzeli de listede

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde tescilli bir güzel de yer aldı. 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Aydın 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Aydın’da 1. sırada ise Mustafa Savaş’ın ismi yer aldı.

Tansu Çiller istediğini aldı

Son yıllarda AK Parti'ye verdiği destekle dikkat çeken Eski Başbakan Tansu Çiller'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ardahan’da listede görmek istiyorum" dediği Özer Çiller'in bir dönem en yakınındaki isimlerden eski Milletvekili Saffet Kaya' Ardahan 1. sıradan listeye girdi. Ardahan 2. Sıradan da Güven Karakoyun aday gösterildi. Ardahan'ın tanınan imamlarından Güven Karakoyun da aday gösterildi.

Hayati Yazıcı yeniden aday listesinde

AK Parti’nin ağır toplarından ve 3 dönemliklerinden Hayati Yazıcı Rize 1. Sıradan aday gösterilirken, 2. Sıra Osman Aşkın Bak, 3. Sıra da İbrahim Akkuş oldu. Daha önce İzmir ve Mardin’den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, yine Mardin’den 1. Sıradan aday oldu.