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Tüp fiyatlarına nisan ayında yine zam! Yeni fiyatlar ocağınızı söndürecek

Tüp fiyatlarına nisan ayında yine zam! Yeni fiyatlar ocağınızı söndürecek

Ramazan ayının gelmesini fırsat bilen birçok tüp markası yeni zam yaptı. İpragaz, Milangaz, Mogaz, Aygaz tüp fiyatları vatandaşın ocağını söndürecek cinsten! İşte nisan ayı güncel tüp fiyatları.

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Evinde ya da iş yerinde tüp kullanan vatandaşlara kötü haber geldi. Artan enflasyon rakamları tüp fiyatlarını vurdu. Sadece bir ay içinde birçok marka tüp fiyatlarına zam yaptı. Ramazan ayını fırsat bile birçok marka vatandaşın belini bükecek yeni fiyat artışları yaptı.  Mogaz-İpragaz-Aygaz-Milangaz tüp fiyatlarına yeni zam geldi. Buna göre Milangaz 2 kg küçük piknik tüpü fiyatı; 70,50 TL, Milangaz 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı; 361,50 TL oldu. 

Aygaz tüp fiyatları

Aygaz 12 kg tombul tüp fiyatı: 370 TL
Aygaz 12 kg mini valfli uzun ev tüpü fiyatı; 370 TL
Aygaz maksi tombul tüp fiyatı; 375 TL
Aygaz mini tüp fiyatı; 79 TL

Bizimgaz tüp fiyatları

Bizimgaz 2 kg piknik tüpü fiyatı: 71 TL
Bizimgaz 24 kg ticari tüp fiyatı: 727 TL
Bizimgaz 12 kg ev tüpü fiyatı: 360 TL
Bizimgaz 45 kg sanayi tüp fiyatı: 1349 TL
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü (propan) fiyatı; 1473 TL

Milangaz tüp fiyatları

Milangaz 2 kg küçük piknik tüpü fiyatı; 70,50 TL
Milangaz 12 kg uzun vanalı ev tüpü fiyatı; 361,50 TL
Milangaz 12 kg tombul siboplu ev tüpü fiyatı; 361,50 TL
Milangaz 24 kg ticari tüp fiyatı: 728TL

İpragaz tüp fiyatları

İpragaz 2 kg küçük piknik tüpü fiyatı: 71 TL
İpragaz 12 kg klasik ev tüpü fiyatı: 360 TL
İpragaz 24 kg ticari tüp: 727 TL
İpragaz 45 kg sanayi tüp fiyatı; 1349 TL
İpragaz propan tüp fiyatı; 1473 TL

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