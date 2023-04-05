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“Devlet Resim ve Heykel Yarışması” başlıyor

“Devlet Resim ve Heykel Yarışması” başlıyor

Türkiye’de görsel sanatlar alanındaki sanatçıları destekleyerek sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla her yıl düzenlenen “Devlet Resim ve Heykel Yarışması”nın 76’ncısı başlıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Resim yarışmasında 3, heykel yarışmasında 3, özgün baskı yarışmasında 3 ve seramik yarışmasında da 3 sanatçıya ayrı ayrı 25 bin lira ve başarı belgesinin takdim edileceği yarışmada, sergilemeye layık görülen eserlerin sahipleri de yine ayrı ayrı 3 bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak. Yarışmanın toplam para ödülü 420 bin lira olacak.

Yarışma cumhuriyetin 100’üncü yılına ithaf edilecek

Türkiye’nin en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliği taşıyan “76’ıncı Devlet Resim ve Heykel Yarışması” bu yıl cumhuriyetin 100’üncü yılına ithaf edilecek.

Yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül 2023 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek. Yarışmacılar, bu adresten e-devlet sistemine yönlendirilerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

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