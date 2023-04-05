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Bitcoin son durum 5 Nisan 2023 yükseliş mi var düşüş mü? İslam Memiş'ten Bitcoin uyarısı

Bitcoin son durum 5 Nisan 2023 yükseliş mi var düşüş mü? İslam Memiş'ten Bitcoin uyarısı

5 Nisan 2023 Bitcoin ve kripto para piyasasında neler oluyor? Bugün Bitcoin ne kadardan işlem görüyor?

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Uzman Jeff Cantwell SEC’in son eylemlerinin yatırımcılar için kripto sektöründe daha fazla belirsizlik yarattığını aktardı. 

5 Nisan 2023 Bitcoin/USDT  %2,3 artışla 28.587 dolardan, Türk lirası karşısında ise 559.394 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) %5,7 artışla 1.914, Cardano (ADA) %1,4 artışla 0,397, Polygon (MATIC) %5,7 artışla 1,16, BNB (BNB) %1,8 artışla 315, Dogecoin (DOGE) %0,2 düşüşle 0,0981 dolar civarlarında bulunuyor.

"Normal değil"

"Borsa, döviz kurları, altın ve gümüşün ons ve gram fiyatları, pariteler, Bitcoin hepsi yükseldi. Bu normal değil." diyen İslam Memiş, tv100'deki yazısında kritik bir uyarıda bulundu:

"Alım için bekleyenler sessizce beklemeli, satış yapacaklar ise acele etmemeli. Ne yükseliş ne de düşüş bitmedi. Piyasa sadece bir çıkış yolu arıyor, belirsizlik çok."

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