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EYT'lilere emekli aylığı bağlanma işlemi neden gecikti? Nedeni belli oldu

EYT'lilere emekli aylığı bağlanma işlemi neden gecikti? Nedeni belli oldu

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT'liler başvurularını yaparak emekliği aylığını beklemeye başladı. Bir ayda 250 bin kişinin emekli aylığının başlandığı öğrenilirken, gecikmenin nedenine dair dikkat çeken bir yazı SGK uzmanı Noyan Doğan'dan geldi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emeklilik hakkı kazananlarının başvuruları başladı. Şu ana kadar 1.5 milyon kişinin emeklilik işlemleri için başvurduğu öğrenildi. Peki EYT'lilerin işlemleri neden gecikiyor?

Başvuru kapasitenin çok üzerinde

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, EYT'lilerin başvurularının gecikmesini SGK'nın kapasitesinin çok üzerinde başvuru olmasına bağladı.

Gecikme olması doğal

Doğan, yazısında, "Normal şartlarda sosyal güvenlik sistemi; aylık ortalama 40-45 bin arasında, yıllık da ortalama 500 bin kişiyi emekli ediyor. EYT düzenlemesi 3 Mart’ta uygulamaya girdi ve nisan başına kadar 1.5 milyon kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etti ve bir ayda başvuru işlemi tamamlananların sayısı 250 bini geçti. Açıkça söylemek gerekirse böyle bir yoğunluğun, gece gündüz çalışılsa bile altından kalkılmaz ki, SGK çalışanları gece gündüz çalışıyor. Diyeceğim o ki, gecikme olması çok doğal"  ifadelerine yer verdi.

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