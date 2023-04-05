Benzine kallavi zam pompaya yansıdı! 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahipleri tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz gece LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirim sonrası kötü haber benzinden geldi. Sabah'ın ilk ışıklarıyla güne yeni bir zam haberi ile uyanan vatandaş internette güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili son durumu merak ediyor. İşte pompaya yansıyan indirim ve zam haberlerinin ardından 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

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Milyonlarca araç sahibi tarafından sıklıkla takip edilen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Zira dolar'ın 19 TL'yi aşması ve petrol ihraç eden OPEC+ ülkeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 1,66 milyon varil azaltma kararı alması benzin fiyatlarına zammı da beraberinde getirdi.

5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını, fiyatlar da vatandaşın cebini etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirim sonrası araç sahiplerine benzinden kötü haber geldi. Yeni güne zam haberi ile uyanan vatandaş internette akaryakıt fiyatlarıyla ilgili araştırmalara başladı. Peki benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? gibi soruların cevapları merak kosunu oldu. İşte son dakika benzin zammı sonrası 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine ne kadar zam geldi?

LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirim sonrası petrol fiyatlarında gözlemlenen sert artış beraberinde akaryakıt zammı haberini getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geldi ve pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

5 Nisan 2023 İstanbul benzin, motorin ve LGP fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,30 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,34 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

5 Nisan 2023 Ankara benzin, motorin ve LGP fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,71 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,77 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 10.45 TL

5 Nisan 2023 İzmir benzin, motorin ve LGP fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,69 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,85 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 10.03 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.