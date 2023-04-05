BIST 5.003
DOLAR 19,25
EURO 21,20
ALTIN 1.255,42
HABER /  DÜNYA

PKK'lılar 'devrim vergisi' dedi Fransız savcı ipliğini pazara çıkardı

PKK'lılar 'devrim vergisi' dedi Fransız savcı ipliğini pazara çıkardı

Fransa'nın güneydoğusunda Kürt toplumundan "devrim vergisi" adı altında para toplamakla suçlanan 11 PKK mensubunun, 'haraç ve terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla yargılandığı dava Paris'te görülmeye başladı.

Abone ol

Hepsi Türkiye'den gelen Kürtlerden oluşan ve yaşları 24 ile 64 arasında değişen 11 sanıktan 9'u salı günü Paris Ceza Mahkemesi'nin terörizm davalarına bakan 16. Dairesi'nde hazır bulundu. 

Euronews Türkiye'nin haberine göre duruşmaya katılmayan iki sanıktan birinin avukatı, ailesi son zamanlarda Türkiye'de "baskıya maruz kalan" müvekkilinin duruşmaya gelmekten "korkmuş olabileceğini" iddia etti. Bir diğer avukat ise müvekkilinin kız kardeşinin Türkiye'de gözaltına alındığını söyledi.

Dava öncesi savunma avukatları soruşturma sırasında kullanılan "terörist" nitelemesine itiraz etti.

Müvekkilinin "gözaltına alındığı andan itibaren PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini söylediğini" ifade eden Avukat, "en azından bu sorunun sorulması gerektiğini" söyledi.

Işid bahanesi

Avukat Blandine Weck de Terris ise "PKK'nın IŞİD ile mücadeleye yardımcı olduğunu" savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme, talebi davanın geri kalanıyla birlikte değerlendireceğini açıkladı.

"Gerçek bir taciz ve haraç"

Soruşturmayı yürüten savcılara göre, bazı Kürtler "devrim vergisini" gönüllü olarak ödese de tanıklıklar ve telefon kayıtları, diaspora mensuplarına yönelik "gerçek bir tacizin" ve "haraç toplamaya" benzer tahsilat yöntemlerinin varlığını ortaya çıkardı. 

Her yıl toplanan "vergi" miktarının "toplayıcılar" tarafından keyfi olarak belirlendiği ifade ediliyor. 

Fransa'nın bir bölgesi için toplanan yıllık miktar 2 milyon euro

Fransa'nın güneydoğu bölgesi için toplanan yıllık miktarın iki milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. 11 sanığın davası 14 Nisan'a kadar devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den tepki: Kabul edilemez!
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den tepki: Kabul edilemez!
Orman kanunu değişti; tarımda yeni dönem başlıyor
Orman kanunu değişti; tarımda yeni dönem başlıyor
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de
Deprem bölgesindeki sertifikalı tohum destekleri yüzde 100 artırıldı
Deprem bölgesindeki sertifikalı tohum destekleri yüzde 100 artırıldı
Tüp fiyatlarına nisan ayında yine zam! Yeni fiyatlar ocağınızı söndürecek
Tüp fiyatlarına nisan ayında yine zam! Yeni fiyatlar ocağınızı söndürecek
Benzine kallavi zam pompaya yansıdı! 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine kallavi zam pompaya yansıdı! 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Bitcoin son durum 5 Nisan 2023 yükseliş mi var düşüş mü? İslam Memiş'ten Bitcoin uyarısı
Bitcoin son durum 5 Nisan 2023 yükseliş mi var düşüş mü? İslam Memiş'ten Bitcoin uyarısı
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
EYT'lilere emekli aylığı bağlanma işlemi neden gecikti? Nedeni belli oldu
EYT'lilere emekli aylığı bağlanma işlemi neden gecikti? Nedeni belli oldu
“Devlet Resim ve Heykel Yarışması” başlıyor
“Devlet Resim ve Heykel Yarışması” başlıyor
Uykuda yangına yakalandı, ağır yaralandı
Uykuda yangına yakalandı, ağır yaralandı