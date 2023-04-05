Tekirdağ'da tesisatçının yumruk darbeleri müezzini hastanelik etti

TEKİRDAĞ Çorlu’da bir camide görevli müezzin, muslukların çalınması sebebiyle su tesisatçısı ile yaşadığı tartışmada aldığı yumruk darbeleri nedeniyle hastanelik oldu. Müezzin M.S.K.’nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darbedildiği öne sürüldü.Abone ol
Hürriyet Mahallesi Erim Caddesi üzerindeki Hz. Ebubekir Sıddık Camii’nin geçtiğimiz gün musluklarının çalındığı öne sürüldü. Musluklardan boşa su akması ve durumun geç fark edilmesi nedeniyle müezzin ile su tesisatçısı arasında tartışma yaşandı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası müezzin M.S.K., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.
Yaralı müezzin olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müezzin M.S.K.’nin, camiye ilgisiz kaldığı gerekçesiyle darbedildiği öne sürüldü.
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