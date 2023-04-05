Tek seferde 23 bin 800 TL promosyon! Anlaşma sağlandı, ödeme Nisan'da!

Son yıllarda bankalar arasında yaşanan 'promosyon' rekabeti gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Emekliye ve kamu çalışanlarına maaş promosyonu ödemesi yapan Bankalar müşteri sayılarını arttırmak için kesenin ağzını açmış durumda. Son olarak Yapı Kredi'nin yapmış olduğu anlaşma çervesinde 23 bin 800 TL promosyon ödeyecek olması dikkat çekerken tek seferde ödenecek olan rakımın Nisan ayında hesaplara yatıralacağı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Son yıllarda birçok özel bankalar ve kamu bankaları müşteri sayısını arttırmak için promosyon yarışına girmiş durumda. Bu kapsamda emeklinin ve çalışanların 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşını alma sözüne karşılık ödenen promosyon rakamları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanını yakından ilgilendiren 'promosyon' ödemesi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Yapı Kredi'nin yapmış olduğu anlaşma çervesinde 23 bin 800 TL'lik promosyon ödemesi yapacak olması dikkat çekerken tek sefer ödenecek olan dev rakamın 15 Nisan'da hesaplara yatırılacağı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dönemlerde maaşlara yapılan artışlarla birlikte promosyon rekabeti yeniden hız kazandı. Birçok kurumda bankalarla yeniden masaya oturmaya başladı. Bu defa promosyon güncellemesi haberi Yapı Kredi Bankası'ndan geldi. Yapı Kredi Bankası, yeni anlaşmayı duyurdu 23.800 TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Promosyon anlaşması sağlandı

Adana ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçiler için Disk Çukurova Bölge temsilciliği Yapı Kredi Bankası ile masaya oturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda da promosyon anlaşması sağlandı. Yapı Kredi Bankası ile yapılan promosyon anlaşması hakkında açıklama yapan disk Çukurova Bölge temsilciliği, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü'nde kadrolu olarak Çalışan işçilere ve Memurlara banka tarafından 3 yıllık sözleşme karşılığında 23.800 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Tek seferde 23 bin 800 TL ödeme Nisan'da

Adana ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek rekor promosyon ödemesinin tarihleri de belli oldu. yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası promosyon ödemesini tek seferde 15 Nisan tarihinde hesaplara yatıracak. rekor promosyon haberini alan çalışanlar ise sevinçten adeta havalara uçtu.