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İşte Mart ayında en çok satılan otomotiv markaları

İşte Mart ayında en çok satılan otomotiv markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Ford ve Peugeot oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Toplam pazarda ilk 5

AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 20 bin 521 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 11 bin 228 adetle Ford ve 8 bin 857 satışla Peugeot takip etti.

Renault, 8 bin 220 satışla dördüncü, Volkswagen 7 bin 703 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları

Mart ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 14 bin 720 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 947 satışla Renault ve 6 bin 874 satışla Peugeot izledi.

Volkswagen 6 bin 176 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 4 bin 706 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Mart lüks otomobil satışları

ODMD marka listesinde Togg'un da dahil olmasıyla 47 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz gerçekleşmeyen Togg'un yanı sıra Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Lüks otomobil grubunda martta 95 Porsche, 85 Maserati, 29 Lexus, 16 Jaguar, 5 Ferrari, 5 Bentley ve 2 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise mart ayında 8 bin 325 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 5 bin 801 satışla Fiat ve 2 bin 43 satışla Citroen izledi.

Peugeot 1.983 satışla dördüncü ve Volkswagen 1.527 satışla beşinci oldu.

Mart ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 204 204 0 0 204 204
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2
AUDI 2,457 2,457 0 0 2,457 2,457
BENTLEY 5 5 0 0 5 5
BMW 2,645 2,645 0 0 2,645 2,645
CHERY 629 629 0 0 629 629
CITROEN 3,305 3,305 2,043 2,043 0 5,348 5,348
CUPRA 1,084 1,084 0 0 1,084 1,084
DACIA 3,716 3,716 0 0 3,716 3,716
DFSK 109 109 0 0 109 109
DS 324 324 0 0 324 324
FERRARI 5 5 0 0 5 5
FIAT 14,500 220 14,720 5,651 150 5,801 20,151 370 20,521
FORD 264 2,639 2,903 8,184 141 8,325 8,448 2,780 11,228
HONDA 0 1,681 1,681 0 0 1,681 1,681
HYUNDAI 3,631 906 4,537 513 513 3,631 1,419 5,050
ISUZU 0 117 99 216 117 99 216
IVECO 0 94 94 0 94 94
JAGUAR 16 16 0 0 16 16
JEEP 158 158 0 0 158 158
KARSAN 0 85 85 85 0 85
KIA 1,737 1,737 188 188 0 1,925 1,925
LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2
LAND ROVER 192 192 19 19 0 211 211
LEXUS 29 29 0 0 29 29
MASERATI 85 85 0 0 85 85
MAZDA 20 20 0 0 20 20
MERCEDES-BENZ 1,448 1,448 649 649 0 2,097 2,097
MG 570 570 0 0 570 570
MINI 262 262 0 0 262 262
MITSUBISHI 30 30 0 0 0 30 30
NISSAN 607 607 0 0 0 607 607
OPEL 4,706 4,706 1,104 1,104 0 5,810 5,810
PEUGEOT 6,874 6,874 1,983 10392916,000 0 8,857 8,857
PORSCHE 95 95 0 0 95 95
RENAULT 6,492 455 6,947 1,273 1,273 6,492 1,728 8,220
SEAT 1,030 1,030 0 0 1,030 1,030
SKODA 4,234 4,234 0 0 4,234 4,234
SKYWELL 95 95 0 0 95 95
SMART 0 0 0 0 0
SSANGYONG 0 0 77 77 0 77 77
SUBARU 125 125 0 0 125 125
SUZUKI 170 170 0 0 170 170
TOGG 0 0 0 0 0 0
TOYOTA 3,188 954 4,142 806 806 3,188 1,760 4,948
VOLKSWAGEN 6,176 6,176 1,527 1,527 0 7,703 7,703
VOLVO 1,150 1,150 0 1,150 1,150
TOPLAM: 28,075 51,151 79,226 14,037 10,666 24,703 42,112 61,817

103,929
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