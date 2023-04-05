En fazla EYT promosyonu veren banka hangisi? Promosyon tutarları arttı! İşte banka banka EYT promosyon listesi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yürürlüğe girmesinin ardından bankalar arasındaki 'promosyon' rekabeti hız kazandı. Mart ayında başvuru yaparak Nisan ayında ilk maaşını almak için gün sayan milyonlarca yeni emeklinin gözleri bankaların EYT promosyon listesine çevrildi. Peki en fazla EYT promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka EYT promosyon listesi...

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Yıllardır emekli olma hayali kuran vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından muradına erdi. Milyonlar EYT'li bu haktan yararlanarak emekli olurken bankalar 'emekli promosyon' tutarlarını peş peşe açıkladı. Mart ayında başvuru yaparak emekli olan EYT'li ilk maaşlarını Nisan ayı içerisinde almaya hazırlanırken "En fazla EYT promosyonu veren banka hangisi?" sorusunu cevabı ise merak konusu oldu.

En düşük emekli maaşının da 7.500 TL'ye yükselmesinin ardından birçok banka 'EYT emekli promosyon' ödemelerinde artışa gitti. Açıklanan Nisan ayı EYT emekli promosyon kampyanları kapsamında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası ve ING gibi birçok banka Nisan ayı EYT emekli promosyon kampanyalarını peş peşe duyurdu. 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözüne verilecek olan promosyon ödemesi EYT'linin gündeminden düşmüyor. Milyonlarca EYT'li ve emekli internette "En fazla EYT promosyonu veren banka hangisi?" sorusunun cevabı araştırıyor. İşte banka banka EYT promosyon kampayanları ve maaşa göre ödenecek olan rakamları sizler için haberimizde derledik...

Ziraat Bankası EYT promosyonu

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Halkbank EYT promosyonu

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Vakıfbank EYT promosyonu

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Denizbank EYT promosyonu

EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir.

3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 7000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

İş Bankası EYT promosyonu

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Kampanya 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

Finansbank EYT promosyonu

QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Garanti EYT promosyonu

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.750 TL,

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Promosyon avantajından 1 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Akbank EYT promosyonu

Emekli promosyon kampanyası 01-30 Nisan 2023 arasında geçerli.

Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

Yapıkredi EYT promosyonu

3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.

*Banka promosyon ödemeleri 1 Nisan 2023 verilerini içermektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar EYT emekli promosyonu ödemelerinde güncelleme yaptı. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.