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Mehmet Barsal'tan 14 Mayıs gecesi iç savaş kehaneti!

Mehmet Barsal'tan 14 Mayıs gecesi iç savaş kehaneti!

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, seçimin yapılacağı 14 Mayıs gecesiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Barlas, "Seçimleri kaybeden küresel güçler, 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dâhil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı" dedi.

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14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik ‘güvenlik’ endişeleri tartışılırken, Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, dikkat çekici bir “seçim gecesi” kehanetinde bulundu. Barlas, '14 Mayıs gecesine dikkat edelim' deyip uyardı: “Şeytanın bile aklına gelmeyecek provokasyonlar yapabilirler.” Barlas, şunları yazdı:

‘İç savaş senaryoları dahil..'

- Önümüzdeki bu 40 gün çok önemli. Şeytanın bile aklına gelmeyecek provokasyonlar yapabilirler. Seçimleri kaybeden küresel güçler, 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dâhil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı.

Allah'tan ülkenin başında Erdoğan var

- Allah’tan bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi zorlukları aşarak bugünlere gelmiş, birçok iç savaş planlarıyla, darbe girişimleriyle mücadele etmiş bir lider var.

- ‘Erdoğan varken Allah’ın izniyle bu ülkeye bir şey olmaz’ düşüncesi, bu ülkenin kodlarına bir kez işlendi. Bu ülkeyi ayakta tutan, bu inançtan başka bir şey değil zaten.”

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