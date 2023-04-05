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Genç milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Genç milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda 63 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teplice şehrinde 8-9 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda 32 kadın ve 31 erkek milli sporcu yer alacak.

Toplam 39 ülkeden 381 kadın ve 567 sporcunun yer alacağı Avrupa Kupası'nda günlerine göre mücadele edecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:

8 Nisan Cumartesi:

Kadınlar: 40 kiloda Rahime Erinç, Merve Tunç, Zeynep Çağlar, Sude Dur, 44 kiloda Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, Eda Naz Topalsalihoğlu, Sevval Erdoğmuş, 48 kiloda Gizem Dinçer, Sena Nur Büyük, Merve Kaya, Sıla Şahbal, 52 kiloda Ceren Topçu, Aysu Okuyucu, Elif Nur Yalçın ve Yağmurnisa Demir.

Erkekler: 50 kiloda İbrahim Günter, Furkan Salih Gül, Arda Taha Yavuz, Alişan Yıldız, 55 kiloda Enes Bilge, Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı, 60 kiloda Mustafa Berat Şimşek, Ensari Demircier, Tunahan Dinç, Cantekin Dişçi, Enes Uslu, 66 kiloda Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, Oğuz Demirtaş ve Hilmi Mucık.

9 Nisan Pazar:

Kadınlar: 57 kiloda Zehranur Kaya, Deniz Yeşilyurt, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız, 63 kiloda Sinem Oruç, Aleyna Tutuş, Kerime Nur İşbecer, Sümeyra Kaya, 70 kiloda Tuana Gülenay, Cemre Sıla Candan, Ceylan Kocabey, Behiye Korkmaz, +70 kiloda Kevser Dilbirliği, Irmak Ceylan Güçtekin, Hayrun Nisa Ardıç ve Sema Mete.

Erkekler: 73 kiloda Emre Yazgan, Melih Topçu, Emin Taha Kırmızı, 81 kiloda Emir Selim Arı, Yunus Yazgan, Berat Keskin, Osman Düzgün, 90 kiloda Atilla Dinç, Mehmet Kısa, Mustafa Enes Cırık, Fatih Dursun, +90 kiloda Mahmutcan Maden, Olguncan Koçboğa, Muzaffer Güler ve Battal Serdar Arslan.

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