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İbrahim Tatlıses'ten Togg'a inanmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz çıkış

İbrahim Tatlıses'ten Togg'a inanmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz çıkış

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Hani TOGG diye bir araba yoktu, imal edilmiyordu? Al işte, bal gibi de var. Bunun yalanı dolanı nerede?" ifadelerini kullandı. Tatlıses'in bu sözleri geçtiğimiz aylarda Togg'la ilgili "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oldu.

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İbrahim Tatlıses, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u eleştiren Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir çıkış yaptı. Tatlıses isim vermese de sözlerinin Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğu herkes tarafından anlaşıldı. 

Tatlıses, ""Hani TOGG diye bir araba yoktu, imal edilmiyordu? Al işte, bal gibi de var. Hatta ben bile bir TOGG'a yazılmıştım. Bunun yalanı dolanı nerede? Al işte sayın başkan ve eşi hanımefendi binmiş turluyorlar. Hani yoktu, hani uyduruktu? Al sana TOGG kazasız belasız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Togg'un üretilmediğini ima etmişti

Kılıçdaroğlu, daha önce Togg ile ilgili yaptığı açıklamada, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" demişti.

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