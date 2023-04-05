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Bir güzel yedi içti kasaya gelince bakın ne dedi! Çalışanlar isyan etti: Bizi böyle kandırmasınlar

Bir güzel yedi içti kasaya gelince bakın ne dedi! Çalışanlar isyan etti: Bizi böyle kandırmasınlar

ADANA’da bir restorana gelip 100 liralık yemek yedikten sonra “cüzdanım arabada kalmış” diyen bir kişi kayıplara karıştı.

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İddiaya göre, bir kişi restorana gelip yemek siparişi verdi. Yaklaşık 100 liralık yemeği yiyen şahıs, içeceği de içip kasaya geldi.

Ücreti ödemek isteyen şahıs ceplerini kontrol ettikten sonra “cüzdanım arabada kalmış alıp geliyorum” diyerek dışarı çıktı. Restoran çalışanı bekledi ancak yemek yiyen şahıs bir türlü gelmedi. 

Restoran çalışanı Eyüp Taş, “Yemek yiyen vatandaş cüzdanının arabada kaldığını söyleyip ücret ödemeden gitti. Daha öncede buna benzer olayları başka şahıslar yaptı. Parası yoksa gelsin bize söylesinler biz yardımcı oluruz. Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler” dedi.

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