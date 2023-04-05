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25 yaşındaki genç, üst geçitten düştü, TIR'ın altında kaldı

25 yaşındaki genç, üst geçitten düştü, TIR'ın altında kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde üst geçitteki 25 yaşındaki genç, önce seyir halindeki tırın üzerine düştü, ardından altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de D 400 karayolunda meydana geldi. Üst geçitten atladığı iddia edilen Emre Şimşek (25), Antalya istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 FBJ 89 plakalı tırın ön kısmına düştü, ardından altında kaldı. Sürücü fren yapmasına rağmen tır gencin üzerinden geçerken, ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emre Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Serik devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın görgü tanığı Mustafa Gürler, "Üst geçidin orda tır bir anda fren yaptı. Altından birisi fırladı" ifadesini kullandı.

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