Kadro bekleyen Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri isyan etti: 10 yıldır bir bizler görülmedik

14 mayıs seçimlerine doğru çalışma hayatında pek çok kesimin sorunları çözülerken, Diyanet bünyesinde çalışan fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin kadro talebi unutuluyor. Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri platformu, yaptıkları yazılı açıklamayla kendilerine verilen kadro sözünün tutulmasını istiyor.

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Diyanet bünyesinde 657’ye tabi 5510 maddesince yılda 2 kez yaz ve kış dönemi olmak üzere KPSS+DHBT+mülakat puanları ile görev yapmış 2013 Den 2018 e kadar atamaları hiç yapılmamış Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri, görevde olup olmama şartı aranmadan, Lisan-Önlisans (kategori) ayrımı yapılmadan, SGK prim günleri baz alınarak kadro müjdesi bekliyor.

Geçtiğimiz hafta yasalayan yargı paketine eklenmedi

2018 seçimleri öncesinde Cumhur İttifak ortağı MHP'nin seçim beyannamesinde kadro sözü verilen fahriler için şu ana kadar somut bir adım atılmadı. En son yedinci yargı paketi içine kadro talebine dair düzenlemenin eklenmesi gerçekleşmedi. Bu sabah itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan pakette fahrilere yönelik bir çalışma yer almadı.

Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri platformu 3 yıldır detaylı bir çalışma yaparak siyasi partilerle görüşüp taleplerini dile getirdiler, sosyal medyada zaman zaman kadro talebiyle gündem oldular.

Herkesle görüştüler

Çalışma şartlarına aldırmadan zorlu görevleri icra eden tecrübeli donanımlı hocalarıyla emek veren fahriler, AK Parti, MHP ve BBP'nin tüm kademelerini ziyaret edip sorunlarını aktardılar.

"Seçimden önce kadro talebini de karşılar diye umutla beklemekteyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'ye kadro taleplerini ileten fahriler, ayrıca görüştükleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kadro sözü aldılar.

"10 yıldır bir bizler görülmedik"

Her ortamda taleplerini dile getiren Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri platformu yazılı açıklama yaptı. Artık icraat görmek istediklerini belirten platform, açıklamasında "10 yıldır bir bizler görülmedik. Bizlerin de kadro talebini karşılamaları için daha ne yapmalıyız. Tek çare hukuki sürece gitmek bu kaldı, yapmadığımız toplu davalar açmayı düşünüyoruz. İnşallah buna gerek kalmadan seçimden önce devletimiz, 25 bin Fahri Kuran Kursu Öğreticinin kadro talebini de karşılar diye umutla beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.