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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi madde madde açıkladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'neler dediler neler' dedi madde madde açıkladı!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Neler dediler neler" diyerek yaptığı paylaşımda İstanbul'a sundukları hizmetleri paylaştı.

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İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından  dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Neler dediler neler' başlığı ile yaptığı paylaşımda İmamoğlu 23 madde sıraladı ve yapılanları açıkladı.İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

Allah aşkına neler dediler neler.

-İstanbul'da sosyal yardımlar kesilecek dediler, 5 katına çıktı.
-Yatırımlar duracak dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti.
-Metro yapamaz dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6'sı açıldı.
-Belediye iş mi bulur dediler, istihdam ofisiyle 100 bin kişiye özel sektörde iş bulduk.
-İSMEK'ler kapanacak dediler, daha da büyüdü.
-Burs veremez dediler, 200 bin üniversiteli burs aldı.
-Süt dağıtamaz dediler, 200 binden fazla çocuğa ücretsiz Halk Süt ulaştırdık.
-Annelere ulaşımı ücretsiz yapamaz dediler, 500 bin Anne Kart ile anneler ücretsiz ulaşım yaptı.
-İSKİ batar dediler, en çok altyapı yatırımı yapılan dönem oldu.
-Yurt yapamaz dediler, 5 bin öğrencilik yurda doğru gidiyoruz.
-Kreş yapamaz dediler, 75 kreş açıldı, hedef 150.
-Halk Ekmek kapanır dediler, onlarca yeni büfe ve yepyeni bir fabrika kurduk.
-Belediye lokanta açamaz dediler, 29 TL'ye sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantaları bir bir açıldı.
-Liyakat olmaz dediler, işe alımların en şeffaf ve liyakatli olduğu dönem oldu.
-Tasarruf yapamaz dediler, hem iş ürettik hem tasarruf yaptık, bütçemiz çok bereketli oldu.
-Yeşil alan yapamaz dediler, yaşam vadileri ve kent ormanları bir bir yapıldı, yenileri yolda.
-Haliç'te durulmaz dediler, Haliç çok güzel oldu.
-Kurbağalıdere'yi temizleyemez dediler, tertemiz oldu.
-Ecdat eserleri tahrip olur dediler, en çok restorasyon ve bakım yapılan dönem oldu.
-İstanbul'da tarım olmaz dediler, çiftçi sayısı 5 katına çıktı, üretim canlandı.
-Metrobüs alamaz dediler, 190 yeni metrobüs aldık, daha da alacağız.
-Adalar sahipsiz kalır dediler, göz bebeğimiz oldu.
-Çevre yatırımı yapamaz dediler, Avrupa'nın en büyük dönüşüm tesislerini yaptık.

Daha neler dediler, neler...

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