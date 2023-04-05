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Bağcılar'da 'harabe ev' için istenen kira büyük tepki topladı

Bağcılar'da 'harabe ev' için istenen kira büyük tepki topladı

BAĞCILAR'da içi adeta harabe gibi olan ev için 8 bin 500 lira kira istendi. İlan tepki toplarken, vatandaşlar bu evlerin yabancı uyruklulara kiraya verildiğini dile getirdi.

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İstanbul’da bazı ev sahipleri, harabe şeklinde olan evlerini yabancı uyruklu vatandaşlara fahiş fiyatlarla kiralamaya çalışıyor. Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi. İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtildi.

“Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır”

Yan sokakta bulunan eski evin yüksek fiyatla kiralanacağını belirten Tamer Kınsu, “Yan sokağımızdaki binanın sahibi de kendi kafasına göre kira bedeli belirlememiş. Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır. Kafasında kurup da 8 bin TL demez. Adaletli değil ama şuanki sistem buna yöneltiyor” dedi.

“Genelde yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor”
Arif Günçiçek ise, “Ben de daha önce oturulacak gibi olmayan bir ilan görmüştüm. İnsanlar mecbur kaldıkça oturuyor. Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor. Onları da kandırıyor olabilirler ama verilecek bir kira değil. Ben de ilanı internette görmüştüm. İnsanların vicdanına bırakıyoruz” dedi.

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