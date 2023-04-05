EYT'lilerin cebi bayram edecek! İşte yapılacak ödemeler ikramiye, maaş farkı, Temmuz zammı...
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili başvuru süreci devam ediyor. Bir yandan hak sahipleri başvurularını yaparken SGK da hızlıca işlemleri tamamlıyor.EYT'lilerin alacakları paralar başvuru tarihlerine göre belirlenecek.Hangi ay başvuru yapılmışsa bir sonraki ay başından itibaren maaş işletilecek.
EYT'liler yaşadı...Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında EYT'lilerin alacakları ödemelerle ilgili başvuru takviminin detaylarını kaleme aldı. İşte o takvim...
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● Mart'ta başvuranlar:
✓ Nisan maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Ramazan bayramı ikramiyesi ✓Kurban bayramı ikramiyesi ✓Temmuz maaş zammı
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● Nisan'da başvuranlar:
✓ Mayıs maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Kurban bayramı ikramiyesi ✓Temmuz maaş zammı
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●Mayıs'ta başvuranlar:
✓ Haziran maaşı ✓ Maaş farkı ✓ Kurban bayramı ikramiyesi ✓ Temmuz maaş zammı
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