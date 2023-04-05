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THY'den ucuz bilet kampanyası! Bilet almak için elinizi çabuk tutun

THY'den ucuz bilet kampanyası! Bilet almak için elinizi çabuk tutun

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği kampanya ile sonbaharda her şey dahil tek yön 449 liradan başlayan fiyatlarla iç hatlarda uçuş imkanı sunuyor.

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THY'nin internet sitesinden duyurulan kampanya kapsamında yolcular bugün ve yarın alınacak biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında bilet fiyatları "EcoFly" ücret sınıfında 449, "ExtraFly" ücret sınıfında 569, "PrimeFly" ücret sınıfında ise 599 lira olarak belirlendi.

Kampanya sadece THY'nin İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı tarifeli seferleri için geçerli olacak.

Toplam 94 bin 975 koltuğun arz edildiği kampanyadan yalnızca yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi kabin uçuşlarda yararlanılabilecek.

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