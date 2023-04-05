THY'den ucuz bilet kampanyası! Bilet almak için elinizi çabuk tutun

Kadro bekleyen Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticileri isyan etti: 10 yıldır bir bizler görülmedik

Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak

Bir güzel yedi içti kasaya gelince bakın ne dedi! Çalışanlar isyan etti: Bizi böyle kandırmasınlar