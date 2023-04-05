Kocasından şüphelendi 112'yi aradı oyun bozuldu

Sinop’ta 73 yaşındaki bir vatandaş kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtan kişilere 1 milyon TL parasını kaptırmaktan, eşinin şüphesi sayesinde kurtuldu.

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Sinop kent merkezinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Mustafa Taner, dün eve olduğu sırada telefon dolandırıcıları tarafından arandı.

Kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtan telefondaki dolandırıcı, yaşlı adamın kimlik ve banka bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi.

Operasyon gereği verdikleri bir banka hesabına bütün birikimini göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine panikle Sakarya Caddesi’ndeki banka şubesinin yolunu tutan yaşlı adam, durumdan şüphelenerek 112’yi arayan eşi sayesinde dolandırıcılara 1 milyon TL’sini kaptırmaktan kurtuldu.

"Bankaya gittiğinizi kimseye söylemeyin"

Dolandırılmak üzereyken kurtulan M.T., emniyetteki ifadesinde, “Telefonum çaldı, açtığımda ‘bu aradığımız numara sizin adınıza mı kayıtlı’ dedi, ben de evet dedim. ‘Biz emniyetten arıyoruz, bankadaki hesabınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ’cülerin eline geçti’ dediler. Hangi bankayla çalıştığımızı, mevduat hesabımızın hangi bankada olduğunu sordu. Hep ‘babacığım’ diye hitap ediyordu bana, ‘babacığım giyinip hazırlandıktan sonra ben giyindim hazırım dersin’ dedi. ‘Eşine de söyle, bankaya gittiğinizi kimseye söylemeyin, soran olursa bir işimiz var dersiniz, banka lafını etmeyin kimseye’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘Operasyonu baltalamış olursunuz’ dedi

M.T., telefonla görüştüğü kişiye emniyete giderek durumu sormak istediğini söylediğinde, ‘bütün suçlamaları kabul edersiniz, operasyonu baltalamış olursunuz’ dediğini ve kendisini azarlamaya başladığını kaydetti. Eşinin de bu sırada 112’yi aradığını, gerçek polislerin geldiğini söyledi.