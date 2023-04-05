Öğrencilere 3.050 TL destek müjdesi! Başvurular başladı, ödemeler PTT'den!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Ekonomik Destek (SED) adı altında yaptığı çocuklu ailelere yardım ödemeleri devam ediyor. Çocuklarının barınma, okul, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere başvuru yapıldığında her ay düzenli olarak 3.050 TL ödeme yapılıyor. Başvuruları e-Devletten, ödemeleri ise PTT'den yapılan destek ödemesinin tutarı çocukların okul kademesine göre değişiyor. İşte detaylar...

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Dar gelirli, ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek ödemelerine devam ediyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise çağında çocuğu olup, okuyan ve eğitim masraflarını karşılayaman ailelere düzenli olarak her ay 3.050 TL destek ödemesi yapılıyor. Bu yapılan ödemenin tutarı ise çocukların okul kademesine göre değişkenlik gösteriyor. T.C kimlik no son hanesi göre PTT'ye yatırılan ödemelerin başvuruları ise e-Devletten yapılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...

e-Devletten başvurun

Devlet, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi vermeye devam ettiği belirtilerek özellikle son 2 yıldan bu yana değişen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren aileler başvuru yapmaları halinde devletten çocuk yardımı parası alabildikleri paylaşıldı. Çocuk yardımı alabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği ifade edildi.

Ödenen tutar okul kademesine göre değişiyor

Devlet, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay düzenli sosyal yardım ödemes yapıldığı belirtilerek ihtiyaç sahibi aileler için sağlaman ödemelerden biri de çocuk başına verilen sed yardımı olduğu ifade edildi. Konu ile ilgili olarak okula giden çocuğu olan ailelere sağlanan sosyal ve ekonomik destek ödemesi Çocukların okul kademesine göre değiştiği belirtilerek ilkokul ortaokul Liseye giden öğrenciler için SED yardımı almak üzere aileleri başvuru yapabilirken Üniversite öğrencileri kendileri başvuru yapabildiği vurgulandı.

Bu şarta dikkat

En az 3.050 TL olarak verilen SED yardımı için başvuru şartlarının da açıklandığı belirtilerek şartlar arasında hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması şartı dikkat çekiyor. Özellikle bu şarta uymayanların başvurularının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Ödemeler PTT'den alınabilir

SED yardımı başvurusu yapanlar ve onay alanlar çocuk başına ödemelerini PTT aracılığıyla alabildiği ifade edildi. Başvuru yaptıktan sonra başvurusu onaylananlar kimlikleri ile beraber PTT'den paralarını alabilecekler.

SED 2023 başvurusu için gerekli belgeler neler?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.