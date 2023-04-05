Meteoroloji az önce uyardı! Yarın akşam başlayacak çok fena geliyor

ANTALYA'da yaşayanlar dikkat edin! Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi. Yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak (metrekareye 21-50 kilogram), 1400 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını...

Yağışlar nedeniyle başta Antalya-Konya yolu olmak üzere, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.