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Meteoroloji az önce uyardı! Yarın akşam başlayacak çok fena geliyor

Meteoroloji az önce uyardı! Yarın akşam başlayacak çok fena geliyor

ANTALYA'da yaşayanlar dikkat edin! Meteoroloji'den kritik bir uyarı geldi. Yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak (metrekareye 21-50 kilogram), 1400 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını...

Yağışlar nedeniyle başta Antalya-Konya yolu olmak üzere, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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