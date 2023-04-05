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İsveç mahkemesinden tepki çeken karar! Kur'an'a saldırıların önü açıldı

İsveç mahkemesinden tepki çeken karar! Kur'an'a saldırıların önü açıldı

İsveç İdari Mahkemesi, şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını haksız buldu.

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İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

İsveç İdari Mahkemesinin kararında, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığı belirtildi.

Yargıç EvaLotta Hedin, duruşmadan sonra basına yaptığı açıklamada, polisin yasak kararında yeterince geçerli sebebi bulunmadığını söyledi.

Baş aktör Paludan

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen provokasyon sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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