Engin Benli eşi kimdir? Engin Benli kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının fenomen olan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü ile büyük ses getirdi. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle dizide Tatavalı karakteri seyircinin gündeminde. Dizide Tatavalı'ya Engin Benli hayat veriyor. Peki kimdir Engin Benli yaşı kaç? Bir dönem Çiğdem Saruhan ile evli olan Engin Benli'nin Rüzgar adında bir çocuğu var.

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ATV ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden biri olan Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamlarına adını yazdırmaya devam ediyor. Reyting listelerinde zirveye kafa tutan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Özellikle dizinin renki karakterinden biri olan Tatavalı... Gerçek hayatta Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavalı'ya Engin Benli hayat veriyor. Peki kimdir Engin Benli, yaşı kaç? Tatavalı diziden ayrılıyor mu?

Bir dönem Çiğdem Saruhan ile evli olan Engin Benli'nin Rüzgar adında bir çocuğu var.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Tatavlalı kimdir?

50 yaşında… İstanbul'un eski adıyla Tatavla, yeni adıyla Kurtuluş olarak anılan semtinde doğmuş… Hep sevdiği ve çok kültürlülüğünden beslendiği semtinin adıyla anılmış Tatavlalı… Zekası, öngörüsü, planlama ve yönetme kabiliyeti onu daha çocuk yaşlarda bile, arkadaşlarından ayıran özellikleriymiş. 10 yaşındayken babası annesini öldürmese, ortada kalan Tatavlalı, hayatta kalmak için sokağın kanunlarına uymak zorunda kalmasa, bambaşka yerlerde, bambaşka mevkilerde olabilecek kabiliyetlere sahipmiş… 12'sinde Tarlabaşı'nda kendinden yaşça büyük iki sokak çocuğuyla canını ve ekmeğini korumak için girdiği kavgada ikisini de yaralayıp, ıslahevine düşmüş…

Islahevi onu soğuk sokaklardan kurtaran, düzenli sıcak yemeğe ve kitaplara kavuşturan bir barınak olmuş… 18'ine gelene kadar, neredeyse her kış, bilinçli ve düzenli olarak girmiş ıslahevine… Hep okumuş yattığı koğuşlarda… Bulduğu her kitabı hatmetmiş adeta… Zaman içinde kitaplarla bilgisini, soğuk koğuşlarda, sokaklarda verdiği mücadele ile yeraltı dünyasındaki hakimiyet alanını geliştirmiş… Gücün zeka ve para olduğunu keşfettiği 20 yaşından sonra hiç cezaevine girmemiş… Sokaklara da dönmemiş… Bileğiyle suçu işleyen değil, bilgisiyle yöneten ve yönlendiren adam olmuş… Merhamet duygusuna sahip olmadığından mı, yoksa aklının duygularını yok edecek kadar baskın olmasından mı bilinmez, hayatı boyunca bir kere bile ağlamamış Tatavlalı… Kurnaz, merhametsiz bir düşman olarak Cezayir Türk'ün karşısına çıktığı ilk anda, ölüm ikilinin arasında kol gezmeye başlıyor. Ölüm kime dokunacak, kimi yıkacak… Bunu sadece kader biliyor.

Tatavalı yeni bölümde ölecek mi?

Tatavlalı karakteri şu an için ölmeyecek dizide 4-5 bölüm daha kötü adam karakteri olarak devam edecektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Tatavlalı Engin Benli kimdir?

Engin Benli kimdir?

1970 yılında İzmir'de doğdu, ilk öğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı. Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraştı. Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.

Hangi dizilerde rol aldı?

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği Kocaeli Şehir Tiyatrosunda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı. Özellikle 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı. 2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu. 2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı.

2008 : Polis : Volkan İzmitli : Sinema filmi

2009 : Arka Sokaklar : Ecmel Ocak : Televizyon dizisi

2010-2013 : Kanıt : Orhan Özdemir : Televizyon dizisi

2011 : Kırık Midyeler : Cevat : Sinema filmi

2015 : Son Mektup : Fuat Binbaşı : Sinema filmi

2015 : Poyraz Karayel : Zafer Biryol : Televizyon dizisi

2016 : Göç Zamanı : Artem Midyat : Televizyon dizisi

2016 : Yağmurda Yıkansam : Yılmaz : Sinema filmi

2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : Sinan Paşa : Televizyon dizisi

2018 : Koca Koca Yalanlar : Erdem : Televizyon dizisi

2018 : Savaşçı : Kuzgun : Televizyon dizisi

2019 : Diriliş Ertuğrul : Alıncak : Televizyon dizisi

2020-2021 : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Yaman Korkmaz : Televizyon dizisi

2022 : Destan : Obar : Televizyon dizisi

2022- : Ben Bu Cihana Sığmazam : Tatavlalı : Televizyon dizisi

Yakında : Yaratılan : İnternet dizisi