Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik görüşme! İşveren tarafı ilk teklifi sunacak

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren kesimi bugün bir araya gelecek. Bu görüşmede işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor.

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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi.

İşçi tarafının talepleri

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, bugün yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekileri de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.