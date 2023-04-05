Deprem bölgelerinde kaç çadır kent ve konteyner kent kuruldu?

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde, 345 çadır kent ve 305 konteyner kentin kurulduğunu, bu alanlarda toplam barınan depremzede sayısının 2 milyon 796 bin 589 olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, mart ayına ilişkin deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve yurt genelinde süren operasyonlara ait verileri paylaştı.

Buna göre, depremden etkilenen 8 ilde 345 çadır kentte toplam 656 bin 553 çadır kuruldu. Çadırlarda barınan kişi sayısı ise 2 milyon 626 bin 212 oldu.

305 konteyner kentin bulunduğu 10 ilde ise kurulması planlanan 132 bin 447 konteynerden 49 bin 202'sinin tamamlandığı, ayrıca 17 bin 541 ortak tuvalet ve 8 bin 259 ortak duşun hizmete girdiği, konteynerde barınan kişi sayısının 78 bin 718 olduğu kaydedildi.

Diğer yerlerdeki depremzedelerle toplam barınma hizmeti verilen kişi sayısının 2 milyon 796 bin 589 olduğu bildirildi.

191 bin 498 personel aktif görevde

Deprem bölgesinde, 35 bin 250'si'i arama kurtarma olmak üzere bugüne kadar 274 bin 645 personelin görev yaptığı, şu anda aktif görev yapan personel sayısının ise 191 bin 498 olduğu kaydedildi. Ayrıca 69 bin 609 emniyet, 47 bin 215 jandarma ve 1054 sahil güvenlik komutanlığı ve 3 bin 295 çarşı ve mahalle bekçisinin bölgede görevli olarak bulunduğu ifade edildi.

Görev yapan iş makinesi sayısının 18 bin 53 olduğu belirtilen açıklamada, 72 uçak ile 141 helikopter ve 37 geminin de bölgedeki çalışmalarda görev aldığı bildirildi.

Bölgeden tahliye edilen kişi sayısının ise 1 milyon 549 bin 344 olduğu açıklandı.

Mobil mutfak ile 350 noktada sıcak yemek hizmetinin sunulduğu deprem bölgelerinde, 2 milyon 53 bin 117 binanın hasar tespitinin yapıldığı, 313 bin 325 bina ve 893 bin bağımsız bölümün, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak kategorilere ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, nakdi yardımlarda ise 1 milyon 682 bin 270 kişiye 10 bin liralık destek ödemesi ile toplam 16 milyar 822 milyon 700 bin lira ödeme yapıldığı, hane başı 15 bin lira olmak üzere 396 bin 20 aileye toplam 5 milyar 940 milyon 300 bin lira taşınma yardımı yapıldığı ve 347 bin 657 kişiye yol masraf belgesi düzenlendiği bilgisi verildi.