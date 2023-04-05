Aile dizisi 5. bölüm youtube tek parça full izle! Aile'de bu hafta neler yaşandı? Ailesi dizisi 5. bölüm özeti

7 Mart salı akşamı SHOW TV'de yayın hayatına başlayan, gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aile dizisi 5. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Kıvan Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Aile dizisinin 5.bölümü kaçıranlar internette yeni bölümü izlemenin yollarını araştırıyor. Peki Aile dizisi 5.bölümde neler yaşandı? Aile dizisi 5.bölüm youtube tek parça full izleme linki ve tüm detaylar haberimizde...

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SHOW TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri büyük bir beğeni ile takip edilen Aile dizisi sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla iyi bir ivme yakalayan dizinin her bölümü merak edilip araştırılırken, nefes kesen sahneleri ise sosyal medyaya damga vuruyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde olduğu Aile dün akşam 5.bölümü ile izleyicinin karşına çıktı.

Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 5. bölümünü kaçıran ve tekrarını izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile dizisi 5.bölüm özeti, Aile dizisi 5.bölüm izle, SHOW TV Aile izle, Aile dizisi 5. bölüm youtube tek parça full izle gibi sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 5. bölüm bilgileri....

Aile dizisi 5. bölümde neler yaşandı?

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan.

Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır.

Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

Sonunda perde aralanır… Aslan, saldırıyı düzenleyen kişinin kim olduğunu bulur. Şimdi intikam vaktidir. Ancak Devin, Aslan'dan bu işi bir kan davasına dönüştürmemesi için söz vermesini ister. Hülya; Aslan ve Devin'i çiftliğe getirmek için planlarını işletirken acaba Aslan, Devin'e verdiği sözü tutabilecek midir?

AİLE DİZİSİ 5.BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Aile dizisi 4. bölüm özeti

Aile'nin 4. Bölümünde; İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin’in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan’la ayrı oldukları dönemde Devin’i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan’ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır. Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar. Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin’i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

Aile dizisi hangi gün, hangi kanalda?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümleri salı akşamları saat 20:00'de başlıyor.

Aile dizinin konusu ne?

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan

Serenay Sarıkaya - Devin Akın

Nur Sürer - Hülya Soykan

Nejat İşler - Cihan Soykan

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen - İbrahim Soykan