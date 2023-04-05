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Antalya Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor

Antalya Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa rekoltesi bekleniyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 110 bin dekar hububat ekili alanda 50 bin ton buğday ve arpa üretimi bekleniyor.

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Nisan ayında havaların yağışlı geçmesi takdirde Mayıs ayında hasat yapılabileceğini belirten Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Serik ilçemizde yaklaşık 110 bin dekarlık alanda hububat tarımı yapılmaktadır. Yaklaşık 50 bin ton buğday ve arpa üretimi bekliyoruz. Buğdaylarımız başak verdi. Bir kısmı başaklanma aşamasında. İncelediğimiz alanlarda genellikle yabani yabancı otlara yönelik mücadele edilmiş durumda. Nisan yağmurları da alınırsa buğday ve arpa üretiminde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadan 20 Mayıs tarihi gibi hasada başlarız diye tahmin ediyorum. Önemli hububat zararlılarından olan süneye yönelik survey çalışmalarımızı bu hafta itibarıyla başlattık" açıklamasında bulundu.

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