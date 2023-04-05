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Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı boyu kafa karıştırdı

Baran Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı boyu kafa karıştırdı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'na yeni katılan Tarık karakteri ortalığı birbirine katacak, Ferit'i kıskançlıktan orta yerinden çatlatacak. Saffet'in kardeşi Ferit'e genç oyuncu Baran Bölükbaşı hayat veriyor. Peki kimdir Baran Bölükbaşı, kaç yaşında? Baran Bölükbaşı boyu kaç?

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Genç ve yakışıklı oyuncu Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını'nda Tarık karakterine hayat verecek. Saffet'in kardeşi olan Tarık, ilk görüşte Seyran'a abayı yakacak ve Ferit'i kıskançlık krizlerine sokacak. Daha önce başrollerinde  Taro Emir Tekin ve Alina Boz'un olduğu Bir Peri Masalı'nda rol alan Baran Bölükbaşı, şimdi deYalı Çapkını kadrosuna girdi.

Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi yalı?

Yalı Çapkını dizisinde büyüklüğü, ihtişamlı dekoru ile dikkat çeken yalı Beylerbeyi Sakıp Sabancı Yalısı'dır.

Bir dönem Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı'nın ikamet ettiği Osmanlı mimarisi tarihteki adı Şevket Paşa yalısı, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan gerekli izin alınmasından sonra aslına olabildiğince sadık kalarak restore edip, yeni bir düzenleme ile tekrardan dizayn edildi.

Peki kimdir Yalı Çapkını'nın Tarık'ı Baran Bölükbaşı, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? 

Baran Bölükbaşı kimdir?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor. Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı. Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.

Baran Bölükbaşı'nın Oynadığı Diziler
 

Son Nefesime Kadar / Emre / 2022
Öğrenci Evi / Latif / 2021
Vuslat / Fırat Çağlar / 2019-2020
Servet / Korkmaz / 2018
Sevda'nın Bahçeşi / Tolga / 2017
Adı Efsane / Fikret Yurdakul / 2017

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