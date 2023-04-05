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CHP ile İYİ Parti'nin 'fermuar' anlaşması! 7 ilde CHP, üç ilde İYİ Parti adayı ilk sırada olacak...

CHP ile İYİ Parti'nin 'fermuar' anlaşması! 7 ilde CHP, üç ilde İYİ Parti adayı ilk sırada olacak...

14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ile İYİ Parti arasında 10 ilde ortak liste çıkarma konusundaki pazarlıklar sonuç verdi. CHP ve İyi Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İyi Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

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Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı CHP ve İyi Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi. Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, "fermuar modeli"yle girme kararı aldı.

Fermuar modeli ne demek? Nasıl işler!

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

7 ilde CHP, 3 ilde İYİ Parti ilk sırada

Millet İttifakı'nın iki büyük partisinin vardığı fermuar modeli anlaşmaya  göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İyi Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

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