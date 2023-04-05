Andorra'yı 4-0 yenen U19 Kadın Milli Takımı hükmen mağlup sayıldı

U19 Kadın Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarında 4-0 yendiği Andorra karşısında cezalı oyuncu oynattı ve hükmen mağlup sayıldı.

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Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Millilerimiz 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı.

Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımımız 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

2'de 2 yapmıştık

B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı. Hükmen mağlup sonrası puanı tekrardan 3'e düşen Millilerimiz grupta üçüncü sırada yer aldı. İki maçta da mağlup olan Andorra ise 3 puan ve gol averajıyle ikinci sıraya yükseldi. Millerimiz üçüncü maçını ise 7 Nisan'da Moldova ile oynayacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.

Kaynak: Ajansspor