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Aleksander Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi

Aleksander Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi

 UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenen UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilirken 2027 yılına kadar görev yapacak.

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Aleksander Ceferin, tek aday olarak girdiği seçimde 2027 yılına kadar yeniden UEFA başkanı oldu. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan olağan kongrede Ceferin, 3. kez başkanlığa seçildi.

UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçilmişti.
Kongrede, UEFA İcra Kuruluna en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyine gönderilecek üyeler de belirlendi.

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