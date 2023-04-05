Salihli'de Türk Dünyası Parkı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildi

MANİSA'nın SALİHLİ Belediyesi tarafından tüm yapım işleri tamamlanan Türk Dünyası Parkı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı verildi.

Abone ol

Kurtuluş Mahallesi’ne Salihli Belediyesi tarafından Türk Dünyası Parkı yapıldı. AK Parti ve MHP Grubu, parka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verilmesi talebinde bulundu. Talep belediye meclisinde görüşüldü.

Mecliste konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle 3 Ekim 2009 tarihinde Türk dili konuşan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devletleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türk Konseyi kurulmasına öncülük eden, daha sonraki dönemde Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dahil edildiği Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluşuna dönemin başbakanı olarak katkı sunan, 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a karşı başlattığı Dağlık Karabağ Zaferi’nin kazanılmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Azerbaycan’a tam destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini vermek bizim için bir onurdur. Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Parkımız Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

Türk Dünyası Parkı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesi önerisi AK Parti ve MHP meclis üyelerinin kabul oyu, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.