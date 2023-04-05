Mescid-i Aksa'ya Saldırı: Ürdün Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Filistin ve Mısır ile koordineli olarak Aksa'daki gelişmeler sonrasında Arap Birliği'ni "daimi delegeler düzeyinde toplantıya çağırdığı" bildirildi.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası insan haklarını açıkça ihlal eden bu saldırıları, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün yanı sıra kutsallarını değiştirilmeyi amaçlaması, kabul edilemez ve kınanması gerekir." ifadelerine yer verildi.

Arap ülkeleriyle koordinasyon içinde "İsrail şiddetinin artmasını" engellemek için gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, "bölgede güvenlik ve barışı tehdit etmesinin sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedildi.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.