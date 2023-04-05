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Türkiye hava sahasını kapattı Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Türkiye hava sahasını kapattı Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit etmesi nedeniyle Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar için Türk hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

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Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçekeyecek. Dışişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir. " denildi.

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