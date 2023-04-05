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Alkol içmek tarih oluyor! İçki fiyatları cep yakacak, okkalı zam geldi!

Alkol içmek tarih oluyor! İçki fiyatları cep yakacak, okkalı zam geldi!

Koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, dolar kurundaki hareketlilik derken birçok ürünün fiyatı aldı başına gidiyor. Peş peşe yapılan zamlardan sonra alım gücü oldukça düşen vatandaşlara bir kötü haber de alkollü içeceklerden geldi. Alkol tiryakilerini isyan ettirecek zam haberi bugünden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konulacak. İşte Nisan 2023 zamlı alkol fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

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Yeni yıla girmeden zamlardan nasibini alan alkollü içeceklere bir zam daha geliyor. Bazıları için keyif verici olan alkol ve sigara gruplarına yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirirken içki fiyatlarına gelen son zamla birlikte alkol içmek artık tarih olacak. Zira yapılan son okkalı zammın ardından alkol fiyatları artık cep yakacak. Peki, alkol fiyatları ne kadar oldu? Nisan 2023 alkol fiyatları nedir? İşte alkol fiyatlarına gelen zammın detayları... 

Nisan 2023 alkol fiyatları ne kadar? 

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkol tüketicilerine zam gelmeden önce açıklamada bulunmuştu. Açıklamasında “Yüzde 10 ile 12 aralığında bir zam yapılacak. Gelen zam yaşam tarzına müdahaleyle ilgili.” ifadelerine yer vermişti. Gelen zam ise tabiri caizse vatandaşın ağzını bir karış açık bıraktı. En ucuz biranın fiyatı 38 TL iken gelen yüzde 10 – 12 arasındaki zam “Artık yetti” dedirtti.

Gelen zam ile birlikte tüm alkol gruplarında değişiklik yapılmaya başlandı. Pernod Ricard grubu Nisan 2023 zamlı alkol fiyatlarını açıkladı.  

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