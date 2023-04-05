Ali Babacan'ın oynadığı DEVA Partisi'nin reklam filmi konuşuluyor! 'O dayı ne öyle ya bozmuş' denildi

DEVA Partisi'nin reklam filmi tartışılıyor. Kampanya filminin içeriğini hatalı ve zayıflıklarla dolu olduğunu belirten yazar Kübra Par, eleştirilerini birbir sıraladı. Partinin Youtube hesabından yayınlanan filmin altına emekli amcanın Babacan'a sarıldığı sahneye atıf yapılarak "o dayı ne öyle ya bozmuş reklamı" yorumları yapıldı.

Abone ol

Millet İttifakı’nda yer alan DEVA Partisi 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için kampanyasını başlattı. Sosyal medyada ve televizyonlarda dönen kampanya filmi eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Babacanın seçtiği cümleler filmin sonu ve oynayan kişilerin hareketleri acemice bulundu.

"Yok dayı sen gelme"

Paylaşımın altına emekli amcanın "Babacan Babacan ben de geleyim mi?" sözlerine gönderme yapılarak "yok dayı sen gelme" yorumları yapıldı.

HaberTürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında reklam filmini değerlendirdi. Filmde gelişen olayları anlatan yazar, görüşlerini bu sözlerle ifade etti:

"DEVA’nın kampanya videosunda önce tek başına Babacan’ı görüyoruz. Bu seçime ilk kez gireceklerini söyledikten sonra “Bakalım kimler bizimle beraber” diye soruyor.

Işıklar yanıyor. Bir spor salonunda gençler var. Babacan partinin önceliklerini saydıkça etrafı yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Babacan sloganlar sıralıyor. “Öncelikle büyüme, iş bitirme ve sorun çözmeye inananlar buyursun” diyor.

"Reklam ajansını gözden geçisin"

"Bunlar için demokrasi adalet şeffaflık ve dürüstlük olmalı diyenler siz de buyurun” diye devam ediyor.

Filmin sonunda etrafında yaklaşık 50-100 kişi toplanmış oluyor. “Başlangıç için hiç fena değil” gibi özgüvensiz bir cümleyle bitiriyor.

Alınmasınlar ama bu filmin fikri hangi ajanstan çıktıysa orayla ilişkilerini gözden geçirmelerinde fayda var.

Aşırı liberal bir parti profili

Öncelikle Babacan gibi ekonomi ile özdeşleşen daha ziyade muhafazakar seçmenin destekleyebileceği bir siyasi figür neden illa aşırı liberal bir parti profili çizmekte bu kadar ısrar eder anlamak mümkün değil.

Şimdi bana diyecekler ki “E ama ekonomiyle başlıyor film… Büyüme, iş bitirme ve sorun çözme diyoruz…” Ne kadar soyut kavramlar bunlar.

"Demokrasi, özgürlük, adalet, çok seslilik" gibi kavramlar üzerinden oy toplamak mümkün mü? Muhalefetin ortak duruşu bunları baştan içeriyor zaten.

Nasıl çözeceğini anlatsa daha etkili olurdu

Bu film yerine Babacan çıkıp 1 dakikada hayat pahalılığını nasıl çözeceğini, halka hangi projeleri vadettiğini, asgari ücretin ne kadar, doların ne kadar olacağını, kira fiyatlarını nasıl düşüreceklerini, kentsel dönüşümü hangi yöntemle hızlandıracaklarını, orta sınıfın rahatça yurt dışına seyahat edeceği, tatil yapacağı bir Türkiye'yi nasıl yeniden canlandıracaklarını anlatsa çok ama çok daha etkili olurdu.

Keşke çözüm kitapçıklarına aylarca çalıştıktan sonra o kitapçıkların içinde yazanları halka etkili biçimde nasıl anlatacaklarına da kafa yorsalardı…

Bu içerik hatasının ötesinde filmin başka zayıflıkları da var. Madem “Kimler bizimle beraber” diyorsunuz görkemli bir film hazırlayıp 5-10 kişinin değil yüz binlerin görüneceği bir kurgu yapmalıydınız. Günümüz sinema ve animasyon teknolojileri ile bunu hayata geçirmek oldukça kolay.

Adeta kendi elinizle size destek verenlerin pek de fazla olmadığını ima ediyorsunuz!