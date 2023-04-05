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Bunu koparan yandı! 244 bin 315 lira ceza ödeyecek

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Bunu koparan yandı! 244 bin 315 lira ceza ödeyecek

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Bunu koparan yandı! 244 bin 315 lira ceza ödeyecek

Ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği  ve  çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.

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Bunu koparan yandı! 244 bin 315 lira ceza ödeyecek

 Ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

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Bunu koparan yandı! 244 bin 315 lira ceza ödeyecek
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Bunu koparan yandı! 244 bin 315 lira ceza ödeyecek
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