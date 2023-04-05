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İstanbul'da zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

İstanbul'da zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

İSTANBUL'da bir sanayi sitesinde elektronik kart üretimi yapan fabrikada, kimyasal reaksiyon sonucu 11 işçi zehirlendi. Çalışanlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.

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Olay, 14.30 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektronik kart üretimi yapan bir fabrikada, yanlış işlem sonucunda kimyasal maddeler reaksiyona girdi.

Ortaya çıkan gaz fabrikada çalışan 11 işçinin zehirlenmesine yol açarken, durum yetkililere bildirildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Kimyasal reaksiyon sonucunda zehirlenen 11 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri fabrikada hava tahliyesi yaptı.

Yaşanan olayı anlatan Alper Saygın, “Elektronik parça üretimi yapılan bir fabrikada kimyasal reaksiyon sonucunda zehirlenenler olmuş. Sağlık ekipleri zehirlenenleri hastaneye kaldırdı” dedi.

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