EYT 2023 ödeme takvimi açıklandı! EYT ilk maaş ve EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Net tarih belli oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte emekli olmaya hak kazanan milyonlarca emekli ilk maaşlarını almak için gün sayıyordu. Hemen hemen her gün arama motorlarında EYT ilk maaş ve EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun cevabını ve tarihlerini araştıran vatandaşlar için SGK'dan müjdeli haber geldi. EYT 2023 ödeme takvimi belli olurken EYT ilk maaş ve EYT Bayram ikramiyesi ödemesinin tarihleri açıklandı. İşte EYT maaş ve ikramiye ödeme net tarihleri haberimizde...

Abone ol

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yürürlüğe girerek milyonlar EYT'linin yüzünü güldüren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından Mart ayında SGK'ya başvuran yapanların Nisan ayında ilk maaşlarını alacağı açıklanmıştı. Öte yandan Nisan ayına denk gelen Ramazan bayramı öncesi ödenecek olan emekli bayram ikramiyesi tutarlarının da yeni EYT'lilerin hesaplarına yatırılacağının ortaya çıkmasıyla birlikte gözler ödeme tarihlerine çevrilmişti.

En düşük emekli aylığının 7.500 TL olmasının ardından Ramazan Bayramı öncesi emekliye ödenecek olan bayram ikramiyesi tutarının 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltilmesi emeklinin yüzünü güldürmeyi başarmıştı. İnternette günlerdir EYT 2023 maaş ödemesi ne zaman?, EYT'li bayram ikramiyesi alabiliyor mu?, EYT 2023 maaş ve ikramiye tarihleri neler? diye araştıran milyonlarca vatandaşa bir müjdeli haber de SGK'dan az önce geldi. EYT 2023 ödeme takvimi belli olurken, "EYT ilk maaş ve EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı netlik kazandı. İşte EYT'li ve milyonlarca emekliye ödenecek olan Nisan ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin hesaplara aktarılacağı tarihler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin tarihini duyurdu.

SGK'dan EYT'liye müjde: EYT 2023 ödeme takvimi açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada EYT’li vatandaşların bağlanan emkli aylıklarını tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacağı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26’sı arasında,

4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28’i arasında hesaplardan çekilebileceği duyuruldu.

EYT 2023 ilk emekli maaşı hangi gün yatacak?

Bağ-Kur’dan emekli olanlar ve tahsis numarası sonu 9,7,5 olanlar ayın 25’inde, 3 ve 1 olanlar 26’sında, tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar 27’sinde , 2 ve 0 olanlar ise 28’inde emekli maaşını alabilirler.

SSK’dan emekli olanlar için ise tahsis numarası 9 olanlar her ayın 17’sinde, 7 olanlar 18’sinde, 5 olanlar 19’unda, 3 olanlar 20’sinde, 1 olanlar 21’inde ödeme alabilecek. İşte diğer tahsis numaralarına göre ödeme tarihleri;

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EYT sonucu açıklanmayanlar maaş ne zaman alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada “ Maksadımız şu; Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan ayında maaşlarını alacaklar. Diyelim ki Nisan’ın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar. İkincisi biz bu fazla mesai ile birlikte çalışmayı hızlandırıyoruz.” ifadelrini kullandı.

Açıklamasının devamında “ Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları Mayıs içerisinde ödenmiş olacak. Biz her ay ortalama 35 bin emekli olan insanımızın emeklilik maaşı bağlanması talebini karşılıyoruz. Rutinimiz bu. Şu anda işlemi tamamlanmış olan insanların sayısı 250 binden fazla. “dedi.