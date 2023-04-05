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SİYAD ödülleri verildi: İşte yılın en iyileri

SİYAD ödülleri verildi: İşte yılın en iyileri

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla seçilen "Yılın En İyi Yapımları" düzenlenen törende açıklandı.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl 55.si gerçekleştirilen SİYAD Ödülleri töreni Salon İKSV'de yapıldı.

Sunuculuğunu Cem Davran'ın üstlendiği törenin açılış konuşmasını yapan SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, deprem felaketinin ardından küçük bir tören yapmak istediklerini belirterek, 3 Nisan'da hayatını kaybeden SİYAD üyesi Sungu Çapan'ı yad etti.

Törende Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen, "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" olmak üzere 8 dalda ödül kazandı.

Ödül töreninde Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr" filmi, "Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı" ve "En İyi Sanat Yönetimi" ödüllerini kazanırken "Bergen" filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ise yılın "En İyi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

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