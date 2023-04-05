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Selvi Kılıçdaroğlu aslen nereli, kaç yaşında? Selvi Kılıçdaroğlu çocukları kimdir?

Selvi Kılıçdaroğlu aslen nereli, kaç yaşında? Selvi Kılıçdaroğlu çocukları kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi olan Selvi Kılıçdaroğlu, son günlerde merak edilen isimler arasında. Asıl mesleği gazetecilik olan Selvi Kılıçdaroğlu 71 yaşında. Uzun yıllar gazetecilik mesleği yapan Selvi Kılıçdaroğlu eşi siyasete girince mesleği bıraktı.

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Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçime giderken oy pusulasındaki yerini kesinleştiren cumhurbaşkanı adaylarından biri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Siyasi hayatıyla bildiğimiz Kılıçdaroğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Özellikle yanından ayırmadığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu. Eskiden gazetecilik mesleği yapan Selvi Kılıçdaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi olan Selvi Kılıçdaroğlu aslen Tunceli, Dersim doğumlu ve 71 yaşında.  Ankara Üniversitesi mezunu olan Selvi Kılıçdaroğlu uzun süre gazetecilik mesleğini yaptı ve daha sonra işi bıraktı. Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu adında 3 çocuk annesi olan Selvi Kılıçdaroğlu 1974 yılından beri Kemal Kılıçdaroğlu ile evli. 

Selvi Kılıçdaroğlu kimdir?

Selvi Kılıçdaroğlu 1974 yılında Tunceli Dersim'de doğmuştur. Nüfusta adı Selvi olsa da aile içinde kendisine Sevim diye hitap ediliyormuş.

Selvi Kılıçdaroğlu mesleki olarak gazetecidir. Fakat eşi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca mesleği bırakmıştır.

Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu adında iki kız bir de oğlan çocukları vardır.

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