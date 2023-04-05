Meral Akşener Meclis'te kurşunları gösterip yere fırlattı AK Parti'den sert tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün kürsüye kurşunlar getirip yere attığı konuşmaya tepki gösterdi. Çelik, "Akşener'in kullandığı üslup, kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur" dedi.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşunların isabet etmesiyle ilgili polemik büyüyor.

Mermiyi sıktığı belirlenen inşaat bekçisi M. E., kısa sürede yakalandı. Hırsızları korkutmak için havaya doğru ateş ettiğini söyleyen bekçinin ifadesi İYİ Parti'yi tatmin etmedi.

Akşener, kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Akşener, "Recep Bey utanmasan, mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan! Çok beklersin!" dedi.

"Sakın unutma! Biz, bugünlere öyle kolay gelmedik. Biz buralara çiçek bahçelerinden geçerek de gelmedik” diyen Akşener, kürsüye getirdiği mermileri yere fırlattı.

"28 Şubat kararlarını uygulayıp bununla övündü"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek Akşener'in Meclis'teki tavrına yanıt verdi. Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup, kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla çifte destek olmuştur. Kurşunların dizildiği bir tablo. Sayın Akşener devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde ortaya koyduğu en yüksek performans 28 Şubat kararlarını uygulayıp bununla övünmektir. Bu son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olduk.

"Siyaset yapan insanlar ortaya bir iddia koyduklarında bu iddiaya sert eleştiri de gelir. Ama bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı cinsiyetçi bir hakaret, söylem söz konusuysa en önce biz karşısında dururuz. Ama bugün yaptıkları konuşmada herhangi bir kadın veya erkek siyasetçinin hiçbir şekilde ağza almaması gereken tabirlerle cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler kullanıyor.

"Kandil miyavladığı zaman bunlardan herhangi bir kükreme geliyor mu?"

" 'Aslan miyav dedi, minik fare kükredi' diyor. Hangi çayın neye iyi geldiği konusunda daha iyi çalışmaları gerektiği gibi deyimler sözlüğüne de iyi çalışmaları gerekiyor. Kandil miyavladığı zaman bunlardan herhangi bir kükreme geliyor mu? Kandildeki teröristlere söyleyemediklerini Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Ortaya çıkan hazımsızlığın arkasındaki esas sebep budur. Masadan oturup kalkmayla ilgili ciddi bir cari açık ortaya çıktı.

"Seçim kampanyaları seccadeye ayak basarak başladı, Meclis çatısı altında kurşun sergisi düzenleyerek bunu sürdürmeye çalışıyorlar.

Bugünkü yapılan konuşmanın tamamı cumhurbaşkanımıza saldırma görüntüsü altında başka şeyleri örtbas etme konuşmasıdır. Bu masanın yürüttüğü pazarlık süreci sonunda sağdan soldan gelen desteklere baktığınızda bu destekler karşısında kükremeleri gerekirken hiçbir şey söyleyememelerinin aczini kapatma tavrıdır. Bu meclis, sağa sola kurşun fırlatılacak, kurşun sergisi yapılacak bir meclis değildir.

Türkiye'nin düşmanlarına karşı centilmen üslup

"Bugün yaptığınız konuşmanın tamamının masanıza destek veren siyasi odaklara yapılması gerekmiyor mu? Siz onlara tek bir cümle etmiyorsunuz, Türkiye Devleti'nin cumhurbaşkanına dakikalar dolusu bir saldırganlıkla tutum sergiliyorsunuz. Türkiye'nin düşmanlarına karşı centilmen, dikkatli, mesafeli bir üslup kullanıyorlar; sayın cumhurbaşkanımıza karşı ise Avrupa'nın faşistlerinin kullandığının ötesinde bir dil kullanıyorlar.

"Rezene çayının yanına acılı şalgamı tavsiye ediyorum"

"Meral hanım habire çay tavsiye ediyor. Kendisine reçeteyi yeniliyorum. Bir hazımsızlık sürüyor, rezene çayının yanına acılı Adana şalgamı ekliyorum.

"Dark dizisinden çok büyük ilham aldıkları görülüyor"

"Dark dizisinden çok büyük ilham aldıkları görülüyor. Türkiye'yi geçmişin koalisyonlarını geleceğe taşıyarak bir prangaya sokmaya çalıştıkları, Dark dizisinin karanlık atmosferine sokmaya çalıştıkları görülüyor. Robert de Niro'nun 'Hadi Anlat Bakalım' diye bir film vardı, bunun yanına onu da ekleyebilirler.