Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Reyting rekortmeni diziden izleyicisini yıkan haber!

Yayın hayatına SHOW TV ekranlarında başlayan gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve her bölümü soluksuz izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinden izleyicisini yıkan haber geldi. Başrollerinde Ertan Saban ile Devrim Özkan'ın bulunduğu reyting rekortmeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi final kararı aldı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman final yapıyor?

Abone ol

Show TV'nin oldukça tutulan ve sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde karakterlerin birbirine uyumu, diziyi bir anda olduğu yerden bambaşka bir noktaya taşımıştı. Ancak yaşanan son gelişme izleyicisini adeta yıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytin rekortmeni final kararı aldı ve hangi bölümde, hangi tarihte ekranlara veda edeceği belli oldu. İşte detaylar...

Başrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk ve Sercan Gülbahar'ın paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, geçtiğimiz sene temmuz ayında ekrana gelmeye başladı. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin final tarihi belli oldu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi final yapıyor

Dizi için yeni bir değişiklik olmazsa planlanan final tarihi 1 Haziran Perşembe günü olacak. Buna göre dizinin final bölüm sayısı ise arefe günü yayın olup olmayacağına göre 40 ya da 41 olacak. Finale sayılı günler kalan dizide neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Henüz kanaldan veya yapımdan ise final iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları kimler?

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekortmeni dizinin oyuncu kadrosunda; "Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan,Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez" gibi ünlü isimler yer alıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu ne?

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hayat hikayeleri anlatılıyor.