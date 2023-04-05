Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Yarı final için kıran kırana geçecek zorlu mücadele öncesi futbol severler maça saatler kala internette Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. Peki Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

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Süper Lig'de gösterdiği performansla şampiyonluğa koşan Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbide 10 kişi kalan ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasının ardından aradaki puan farkını yeniden 9'a çıkararak liderliğini sağlamlaştırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkarak kupaya uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar çeyrek final mücadelesinde evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Rakip Emre Belözoğlu'lu Başakşehir ise ligde liderlik yarışının gerisinde kalırken zorlu deplasmanda kazanarak yoluna devam edip, Ziraat Türkiye Kupası ile sezonu tamamlamak istiyor.

Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Başakşehir maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kritik mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

Okan Buruk çifte şampiyonluk, Emre Belözoğlu rövanşı istiyor

Daha önce Aksihar'ı çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası'nı kazanan Aslan'ın hocası Okan Buruk, çifte şampiyonluk hedefiyle yola kazasız devam etmenin hesapları içinde. Emre Belözoğlu ise hem 7-0'ın rövanşını alıp üzerindeki stresi atmayı hem de teknik adamlık kariyerindeki ilk kupa hedefi doğrultusunda sonuna kadar ilerlemeyi istiyor.

2. kez rakip oluyorlar

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter’de beraber top koşturan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

2016-2017 sezonunda kazanan Başakşehir

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden Turuncu Lacivertliler 2-1’lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

Zaniolo ilk 11'e

Nef Stadı'nda çıktığı 2 maçta da 1'er gol atarak, kazanılan 6 puanda büyük rol oynayan Zaniolo, ilk kez bugünkü kupa mücadelesinde ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray çeyrek finale nasıl geldi?

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası’na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor’u 7-0 mağlup etti. SarıKırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor’u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir çeyrek finale nasıl geldi?

Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe’yi 3-1 ve son 16 turunda da Karagümrük’ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.