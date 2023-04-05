Hamza Dağ: 6'lı masanın son kullanma tarihi 9 Nisan

Muhalefet cephesinde yaşanan ortak liste krizine ilişkin görüşlerini aktaran Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun dört partiye ihtiyacı kalmadığını belirterek, 9 Nisan tarihinin 6'lı masanın son kullanma tarihi olduğunu savundu.

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Özellikle muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı adayı belirleyememe ile başlayan kriz ortak liste konusunda da devam ediyor.

CHP, mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana ancak bu süreçte ittifakın küçük ortakları kenara itilmiş gibi.

Kılıçdaroğlu bol keseden vekil verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olamak için pazarlık yaparken Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye ise 4 vekil vaadinde bulunmuştu.

Sözlerini unuttu

Aday olmadan bu partilere 54 vekil sözü veren Kılıçdaroğlu adaylığı cepe koyunca ise bu sözlerini unuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye toplam 11 koltuk teklif ettiği belirtildi.

Hamza Dağ son noktayı koydu

Muhalefet cephesinde yaşanan bu ortak liste krizini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Haber Global kanalında Erdinç Özyılmaz'ın programında değerlendirdi.

"Dört partiye ihtiyacı kalmadı"

Hamza Dağ, adaylığını kesinleştiren Kılıçdaroğlu'nun dört küçük partiye ihtiyacı kalmadığını savundu.

"Kırılma, kullanılma, kenara atılma"

9 Nisan günü listelerin teslim edileceği zaman kırılmanın yaşanacağını söyleyen Hamza Dağ şöyle konuştu:

6'lı masa biliyorsunuz 7'li masa oldu. Aralarında yaptıkları toplantılar teorik olduğu için ilk kriz Cumhurbaşkanlığı adayında yaşandı. İkinci süreç aday listelerinin belirlenmesi... Genel Başkanlar yardımcılık verilerek teskin edilmiş olabilir, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti ve dört siyasi partiye ihtiyacı kalmadı. 54 vekil sözü vardı bu çok inandırıcı değildi. Benim kanaatime göre birer tane vekil ya verirler ya vermezler. 9 Nisan 2023'te son kullanma tarihi bitmiştir. Bildiğim bir şey değil bir öngörü. Kırılma, kullanılma, kenara atılma.

"Bu siyaset bilmemektir"

Muhalefetin seçimi ilk turda yüzde 55-60 oy oranı ile kazanma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, "Bu ya siyaset bilmemektir ya matematik bilmemektir ya da sosyoloji bilmemektir." diyerek ifade etti.

"İlk turda Cumhurbaşkanımız yüksek bir oyla kazanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüksek bir oy oranıyla seçimlerden zaferle çıkacağını belirten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 55-60 olması gerekiyor normalde ya, onlar düşünürken 150 üzerinden topluyorlar. Ben 4 yıl AR-GE Başkanlığı yaptım. Kim ne kadar, nereye gider bunları görüyoruz. Burada matematik olarak dahi bunun bir imkanı olmadığını bilmeleri lazım. Biz anket yaparız. Seçim dönemi 3-4 günde bir yaparız ama anket dediğiniz mesele kendi parti içi stratejinizi ortaya koymak için yapılan bir çalışmadır. Ben 1-2 yıldır anket yayınlayanları görüyorum. Seçim yaklaştıkça doğru söylemeye başladılar. Seçim yaklaştıkça anketler de bizim önde olduğumuzu söylemeye başladılar. Uluslararası anketler de bunu söylemeye başladı. İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır.