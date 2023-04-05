BIST 4.920
DOLAR 19,25
EURO 21,14
ALTIN 1.250,81
HABER /  DÜNYA

Brezilya’da kreşe baltalı saldırı: 4 çocuk ölü, 4 çocuk yaralı

Brezilya’da kreşe baltalı saldırı: 4 çocuk ölü, 4 çocuk yaralı

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan bir kreşe balta ve bıçakla düzenlenen saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocukta yaralandı.

Abone ol

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan Blumenau kentindeki bir kreşe balta ve bıçakla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı. Yetkililer, saldırının yerel saatle 09.00 sularında düzenlendiğini ifade ederek, 25 yaşındaki erkek saldırganın polis tarafından tutuklandığını açıkladı.

Blumenau kentindeki Santo Antonio Hastanesi, saldırıda yaralanan 4 çocuğun 3 yaşında altında olduğunu ve tedavi altına alındığını belirtti.
İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında kreşte yaklaşık 40 çocuğun bulunduğu ifade edilerek, saldırganın binaya girmek için bir duvarın üzerinden atladığı ve rastgele çocuklara saldırdığı aktarıldı.

Eyalet genelinde 3 günlük yas

Santa Catarina Valisi Jorhginho Mello tarafından eyalet genelinde 3 günlük yas ilan edilerek, Blumenau'nda kentinde eğitim-öğretine yarına kadar askıya alındı.

“Canavarlık”

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yaptığı açıklamada, saldırıyı "canavarlık" olarak nitelendirerek, masum, savunmasız çocuklara karşı kabul edilemez, saçma bir nefret ve korkaklık eylemi olduğunu ifade etti.
Santa Catarina eyaletinden yer alan Saudades’te bulunan bir kreşe 18 yaşındaki bir saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya’da okullara yönelik saldırılar arttı

Son on yılda Brezilya'da okullara yönelik saldırılar arttı. Campinas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2002'den bu yana Brezilya'da en az 24 okul saldırısı yaşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
EYT'de ilk maaşlar ödenmeye başladı
EYT'de ilk maaşlar ödenmeye başladı
PKK'dan Millet İttifakı'na seçim taktiği: Ortak liste daha çok kazandırır
PKK'dan Millet İttifakı'na seçim taktiği: Ortak liste daha çok kazandırır
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Hamza Dağ: 6'lı masanın son kullanma tarihi 9 Nisan
Hamza Dağ: 6'lı masanın son kullanma tarihi 9 Nisan
Apple'a Almanya'dan Kötü Haber
Apple'a Almanya'dan Kötü Haber
Ruslar uzayda da Antalya'yı unutmuyor
Ruslar uzayda da Antalya'yı unutmuyor
Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi
Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi
Saraybosna kuşatmasının üzerinden 31 yıl geçti
Saraybosna kuşatmasının üzerinden 31 yıl geçti
Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Reyting rekortmeni diziden izleyicisini yıkan haber!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi final mi yapıyor? Reyting rekortmeni diziden izleyicisini yıkan haber!
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette 2023 büyüme tahminini yükseltti
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette 2023 büyüme tahminini yükseltti
İYİ Parti'de bir istifa daha! 'Meral Akşener' sözleri dikkat çekti
İYİ Parti'de bir istifa daha! 'Meral Akşener' sözleri dikkat çekti