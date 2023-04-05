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Galatasaray - Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Başakşehir maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor.

Galatasaray 0-0 Başakşehir (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Mertens, Zaniolo, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Biglia, Szysz, Figueiredo, Serdar

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